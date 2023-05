Protezione giuridica per le persone fragili, un incontro alle Acli di Gallarate

Sabato 6 maggio alle ore 9,30 – 11,30. presso la sede Acli, in Via Agnelli, 33 a Gallarate, il gruppo di lavoro sul progetto ”Protezione giuridica per le persone fragili” invita all’incontro sul tema: “L’amministratore di sostegno, protezione giuridica per le persone fragili: il ruolo dell’amministratore di sostegno”

Relatrici: avvocata Annamaria Brusa e avvocato Barbara Cirivello. L’invito è particolarmente rivolto agli operatori e ai volontari impegnati in sportelli e strutture che informano sugli amministratori di sostegno alle famiglie interessate a conoscere il ruolo e i compiti di questa figura.