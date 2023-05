Quattordicenne malmenato al ritorno da scuola a Gallarate. “Vorrei capire perché”

«Vorrei capire perché mio figlio è stato picchiato, chiedo anche alla scuola di aiutarmi». L’appello viene dal padre di un quattordicenne gallaratese, aggredito da un compagno venerdì scorso. Non una discussione ma un pestaggio che ha anche lasciato il segno. E che il padre vuole comprendere nelle ragioni.

«Venerdì mio figlio mi ha chiamato e mi ha detto che era appena stato picchiato» racconta Deodatus Nduwimana, noto a Gallarate in quanto sacrista della basilica di Santa Maria Assunta e delle altre chiese cittadine.

Il figlio maggiore frequenta un istituto cittadino ed è proprio nelle aule che sarebbe nato lo screzio degenerato poi in una aggressione, avvenuta nella zona delle Torri, mentre il 14enne stava rientrando verso casa dopo le lezioni.

«Ha preso un pugno violento sull’occhio, dopo che era stato minacciato. Siamo andati subito in pronto soccorso e ci hanno detto “non è successo niente”. Domenica siamo tornati al pronto soccorso, lo stesso medico si è spaventato per le condizioni dell’occhio». Nel frattempo la famiglia si è presentata anche alla caserma dei carabinieri, «ci hanno detto che abbiamo tre mesi per fare denuncia».

Ma da dove nasce l’aggressione? Questo è ciò che più interessa oggi al capofamiglia: «Mio figlio ci ha detto che durante il laboratorio di fisica questo suo compagno è venuto a sedersi al suo posto, mentre doveva far parte di un altro gruppo. Mio figlio si è rivolto al professore per risolvere il problema, a questo punto ha iniziato a minacciarlo»

Le minacce non sono state solo in presenza ma – come sempre accade, ormai – anche online, con messaggi fatti circolare su whatsapp, arrivati non solo al 14enne, ma anche ad altri e infine riferiti (da altri) anche alla stessa famiglia. Messaggi del genere “Se esci da scuola sei morto” e “io ti avviso”, con la promessa di ritrovarlo fuori da scuola.

«A scuola ho chiesto di vedere i professori per sapere come era andata: ho parlato con il vicepreside che avrebbe riferito al preside, in quel momento impegnato in una call online». Il figlio ha riportato una prognosi di 7 giorni per la guarigione, ma rimane la preoccupazione di capire i motivi del pestaggio e di quale sia la dinamica che l’ha innescato a scuola.