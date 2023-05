Quelli del giubbino giallo: l’Auser Gallarate racconta in un libro l’esperienza del servizio accompagnamento disabili

“Copiateci spudoratamente”. È lo scopo dichiarato con cui è stato pubblicato il libro “Quelli del giubbino giallo” (Morellini Editore; acquistabile presso Auser Gallarate (oppure online qui ), che ha come filo conduttore il servizio di accompagnamento protetto dei minori con disabilità organizzato dai volontari di Auser Gallarate.

Auser è conosciuta come associazione che da oltre trent’anni si occupa di persone anziane e fragili, ma con l’evolversi dei bisogni della società ha saputo rispondere a esigenze nuove e ora è risorsa per tutti, a tutte le età. Il libro racconta, appunto, un’esperienza intergenerazionale e inclusiva di successo che può essere replicata ovunque.

Ogni capitolo ha il nome di una persona che fa parte di questo meccanismo complesso e generatore di sollievo e benessere, scelta narrativa che porta anche a conoscere le storie personali dei singoli – amministratori locali, dirigenti Auser, volontari, giovani del servizio civile, genitori che hanno deciso di diventare accompagnatori – e la loro evoluzione personale.

C’è spazio per riconoscersi e per riconoscere qualcuno, nelle pagine di un libro scritto con uno stile leggero e insieme lucido che racconta tante gioie, spesso inaspettate, e diverse fatiche difficilmente confessabili: la vergogna di avere un fratello o una sorella considerati “non normali”, tanti padri che non reggono l’onere della cura, l’emarginazione da parte del gruppo dei pari anche inì ambienti che dovrebbero insegnare la collaborazione, il disorientamento allo scoccare della maggiore età del giovane con disabilità (per molte famiglie con poche risorse il diciottesimo compleanno non è una festa, perché si perdono molti diritti garantiti fino al giorno precedente).

L’autrice è Sara Bordoni, responsabile dell’ufficio comunicazione di Auser Lombardia e giornalista, coach e CHO. Il libro è concepito come progetto completamente solidale, è infatti stato scritto come dono all’associazione e tutti i diritti sono stati interamente destinati a sostenere il servizio di accompagnamento dei minori di Auser Gallarate. La prefazione è di Andrea Fontana, uno dei massimi esperti italiani di storytelling; è sociologo della comunicazione e docente di Narrazione d’Impresa presso l’Università di Pavia.

Il libro è molto trasversale e si presta a ragionamenti e dialoghi su varie tematiche: diversity, disabilità, collaborazione, organizzazione aziendale, consenso da raccogliere, genitorialità, crescita personale, emozioni, intergenerazionalità, cittadinanza attiva, linguaggio, realtà dei giovani, ruolo delle persone mature nella società, centralità della scuola, espressività artistica e ruolo terapeutico dell’arte… c’è sostanza, insomma.

«Non si immagina quante famiglie abbiano bisogno di un aiuto come quello che stiamo dando noi come volontari, spesso questi ragazzi sono invisibili nelle città – dice Renato Losio, presidente di Auser Gallarate -. Per noi è un impegno importante, che ha messo ancora più in evidenza il cuore dei nostri volontari. È anche un invito a chi volesse darci una mano».

Di questo libro sono protagonisti anche gli studenti dell’Istituto Falcone di Gallarate, che hanno realizzato le illustrazioni e che sono coetanei di alcuni dei ragazzi che sono accompagnati da “quelli del giubbino giallo”. Eccoli, citati secondo l’ordine di apparizione delle loro creazioni tra le pagine: Chen Yao Yao (autrice anche della copertina); Giulia Longagnani; Alessia Botti e Chiara Vistarini; il team composto da Emma Rapa, Samantha Radini, Martina Ripamonti, Giulia Tessieri e Martina Vaccari; Letizia Croci; Fabio Perini; Chloe Bianca e Maria Fernanda Urena Morales; Grace Bidi.

«Decisamente un’esperienza positiva e portatrice di riflessione per i ragazzi nel periodo post pandemia – aggiunge Vito Ilacqua, dirigente scolastico dell’Istituto Falcone -, all’insegna di processi educativi basati su valori fondanti e fondamentali come la solidarietà, la condivisione, l’altruismo che sono imprescindibili per la società del futuro, sempre più incanalata in una lenta ma profonda trasformazione».

Una novità, caratteristica dei libri di Morellini Editore, è il QR code che consente di rimanere aggiornati sulle novità del progetto e delle persone conosciute frequentando “Quelli del giubbino giallo”: anche dopo la lettura, il viaggio continua!