“Quelli delle Sette” brinda alla Tenuta Tovaglieri di Golasecca

‘Quelli delle Sette’ dà appuntamento a Golasecca alla Tenuta Tovaglieri dove più di trenta anni fa, nel punto più alto e assolato del Comune sul Ticino, Giuseppe Tovaglieri e Pierino Pastore impiantarono i primi piedi di Nebbiolo e Barbera.

Il popolare format radiofonico, che va in diretta ogni venerdì dalle 19 alle 20:30 su Radio Village Network (ed in replica ogni domenica dalle 13:00 alle 14:30), si ritroverà ospite della padrona casa Giuliana Tovaglieri, alla scoperta di un agriturismo noto non solo per la propria produzione dei vini ma anche quella di altri prodotti tipici e meta di pranzi e cene ma soprattutto di cerimonie e ricorrenze.

L’appuntamento è per Venerdì 5 maggio: l’affiatato team radiofonico guidato da DJ Mauz andrà alla scoperta dell’attività principale di questa azienda agricola: quella della coltivazione delle viti e della produzione di vino che ha ottenuto la certificazione IGT Ronchi Varesini. Un luogo, cornice di eventi unici ed indimenticabili, dove i piatti tradizionali della cucina dell’agriturismo la fanno da padrona.

«Conosceremo anche il Dottor Agronomo Andrea Tovaglieri a cui di deve la paternità dei corsi de ‘Il Giardivendolo’. Realtà dove dalla teoria si passa alla pratica con le cosiddette ‘lezioni in campo’. Dal verde dei prati, alla gestione del vigneto, dell’orto e del frutteto della Tenuta» annuncia il navigato quartetto dal composto dal “direttore d’orchestra” DJ Mauz e dagli speaker Marco Limbiati, Fabio Barisone e Susy Milani con il supporto del Tainese Lorenzo Giuranna.

Sono annunciate, ovviamente, ulteriori sorprese che porteranno ai microfoni voci illustri ed istituzionali di questo luogo legato a Golasecca ricordata anche per essere una delle più importanti culture dell’Età del Ferro in Italia.

COME ASCOLTARE QUELLI DELLE SETTE

Per ascoltare Quelli delle Sette basta scaricare l’APP di Radio Village Network, collegandosi al sito https://www.radiovillagenetwork.it/ ed ascoltando la diretta (anche da uno smartphone) o chiedendo al proprio assistente vocale di collegarsi a RVN. Il programma andrà in replica alla domenica, dalle 13:00 alle 14:30 e potrà essere sempre riascoltato grazie ai podcast. ‘Quelli delle Sette’ gode del patrocinio di Confcommercio Gallarate Malpensa, della Pro Sesto Calende ed è realizzato grazie al contributo del Distretto del Commercio Malpensa Nord Ticino. Varese News è il Media Digital Partner.