Quinzano saluta il Giro d’Italia e si prepara a una settimana di sport

Dal 21 al 28 maggio la Proloco, gli Alpini e le società sportive coordinate dal Comune presentano la “Festa dello sport a Sumirago”, 14 attività sportive che presenteranno le loro attività attraverso tornei, saggi, pomeriggi danzanti e raduno nazionale di tiro con l’arco.

Si incomincia domenica 21 alle ore 11 con la cerimonia di apertura che vedrà sfilare sulla pista di atletica tutte le società che lavorano sul territorio e si chiuderà dopo una settimana ricca di appuntamenti domenica 28 con l’Open Sport, una sorta di fiera dello sport dove grandi e piccini potranno provare a praticare tutte le attività sportive. Proloco e Alpini penseranno a dissetare e sfamare, chiunque vorrà partecipare con il loro stand gastronomico aperto tutta la settimana.

Ma l’appuntamento clou sarà il giorno prima dell’apertura con il passaggio del Giro d’Italia.

Sabato 20 maggio la frazione di Quinzano saluta il passaggio della Corsa Rosa.

Grazie ad un folto gruppo di cittadini il paese è ormai addobbato da giorni e per l’occasione hanno organizzato attività per i più piccoli nel pratone in via Kennedy e regaleranno a tutti gli spettatori una maglia celebrativa.

Si consiglia di parcheggiare presso: via Pozzi (asilo vecchio), via San Pietro (chiesa), via Serena (inizio salita), via Kennedy (prato eventi). Non sarà possibile accedere ai parcheggio nelle vie Serena e Kennedy dopo le 13 per la chiusura delle strade al traffico. Sarà invece possibile accedere all’era eventi a piedi in qualunque momento, passando dalla strada o dal sentiero nel bosco in via Perego.