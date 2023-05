Raccolta differenziata all’81%: presentati a Luino successi e impegni di Comunità Montana Valli del Verbano

Nell’incontro tenutosi oggi, sabato 20 maggio, a Palazzo Verbania di Luino, Comunità Montana Valli del Verbano ha presentato con orgoglio i risultati ottenuti in questo periodo nel campo della raccolta differenziata, arrivata all’81% contro il 63% della media nazionale.Registrato, inoltre, anche un notevole calo del 24% nella produzione di rifiuti secchi indifferenziati.

Numeri che parlano chiaro: l’impegno e la determinazione della comunità stanno dando i propri frutti, anche grazie a diversi “pilastri” promossi da Comunità Montana, come l’introduzione di un’applicazione innovativa che consente ai cittadini di scoprire facilmente come e dove correttamente smaltire ogni tipo di rifiuto, il sistema RIFID (Radio Frequency Identification), l’introduzione di 7 mini-isole ecologiche, 6 eco-isole e 5 piattaforme ecologiche e la promozione di Ecomat, i distributori automatici di sacchetti in 7 Comuni, e delle 30 regole comuni sulla gestione dei rifiuti.

Il convegno, che si è aperto con un minuto di silenzio per i territori dell’Emilia-Romagna e delle Marche e i saluti istituzionali di Enrico Bianchi, sindaco di Luino, ha visto la partecipazione di Simone Castoldi, presidente dell’Ente, Gianpietro Ballardin, assessore all’Ecologia, Ambiente e Turismo di Comunità Montana e Chiara Milanese, presidente esecutivo Econord SPA.

«Il tema della differenziata è importante – ha detto il primo cittadino Bianchi -. E non è solamente un beneficio all’ambiente ma ha un riflesso diretto sulle tasche dei cittadini. Con una corretta raccolta differenziata, a partire dalle nostre case, possiamo abbassare i costi della raccolta – smaltimento e contenere così le imposte sui rifiuti».

La mattinata è stata anche occasione per presentare le opere vincitrici del concorso ‘Meno Rifiuti a Monte e a Valle’ nell’ambito della campagna di comunicazione RÜDERART realizzata dalle scuole del territorio grazie a Cooperativa Sociale Koiné e LampoTV. «Vedo dei bambini in platea – ha affermato Castoldi -. Il coinvolgimento delle giovani generazioni è fondamentale, dobbiamo insegnare la cultura della differenziata ai più piccoli. I risultati presentati oggi sono buoni e l’assessorato sta muovendo mille cose per raggiungerne di ben più grandi».

Gli impegni per il futuro, infatti, come raccontato da Ballardin, vedono un incremento della raccolta estiva di carta e cartone, l’aumento dello svuotamento delle eco-isole nel periodo estivo, l’incremento del servizio di rifornimento sacchi nei distributori automatici ECOMAT senza aggravi di costi, l’implementazione dei servizi della piattaforma di Cavona, l’aumento delle eco-isole da 6 a 10 e la sperimentazione del sistema QR per intercettare i turisti stranieri che non possono usufruire della carta regionale dei servizi.

Tuttavia, nonostante i successi finora ottenuti, il convegno ha anche evidenziato le criticità e i punti di partenza necessari per fare ulteriori progressi. La strada intrapresa è ancora all’inizio e il “raggiungimento dell’ideale” rimane lontano.

«È stata una mattinata importante nella quale abbiamo esposto nero su bianco gli importanti risultati raggiunti dall’Ente con la sempre viva e partecipe collaborazione di Econord SPA – ha concluso l’assessore Ballardin -. La corretta gestione della raccolta differenziata è il minimo comune denominatore per altre tematiche a cuore dell’ente, come il rilancio turistico. Il territorio merita la massima cura per poter essere volano economico negli anni a venire investendo anche sulla formazione dei giovani. E proprio ai più piccoli che spesso ci rivolgiamo. Sono loro i destinatari di tutte le nostre iniziative di educazione ambientale ed ecologica. I numeri illustrati questa mattina sicuramente sono molto positivi, indicatori del buono fatto dal nostro Ente grazie ai cittadini. Ma chiedo un maggior impegno sia da parte loro sia e soprattutto da parte delle amministrazioni locali e delle realtà commerciali che spesso non si spendono per un giusto conferimento del cartone. La partecipazione è fondamentale nella buona riuscita di un servizio».

La versione integrale del convegno sarà disponibile a breve sul sito https://luino.civicam.it/