Race Across Italy, obiettivo centrato per Davide Ferioli

Nell’estate del 2020, quando non era possibile organizzare eventi che coinvolgessero tante persone per via delle restrizioni, si diffuse tra gli appassionati di ciclismo la sfida dell’Everesting. Percorrere cioè un dislivello di 8.848 metri (pari appunto alla altitudine del monte Everest) ripetendo più volte la stessa salita.

Tra chi ci riuscì, nel Varesotto, ci fu anche Davide Ferioli che in questi anni non ha perso la passione per le imprese ciclistiche e, anzi, si è allenato per compierne altre. E ci è riuscito: Ferioli, 32 anni, ha completato infatti la Race Across Italy, la gara di ultracycling che attraversa l’Italia dall’Adriatico al Tirreno e ritorno (partenza e arrivo a Silvi Marina).

In tutto Ferioli ha percorso 775 chilometri coprendo un dislivello di circa 11.500 metri, una prova massacrante che ha necessitato di una preparazione lunga, laboriosa e meticolosa. «Per riuscire a completare la corsa mi sono, in pratica, allenato per cinque anni, con tanti sacrifici e con la necessità di “liberare la testa” e selezionare le persone a me vicine» spiega Ferioli.

«Inoltre mi sono sottoposto a una serie di test biomeccanici nel corso degli anni che mi hanno permesso di pedalare in un modo più corretto. Ho studiato meglio il corpo, tutti i muscoli delle gambe per renderli più efficienti al momento della pedalata e capito come riposare nel modo migliore per recuperare le energie».

Il “menu” seguito è stato di 35 ore di allenamenti alla settimana da aggiungere alle 40 ore lavorative. «Devo ringraziare la mia compagna per avermi sopportato in questi mesi, mio fratello Luca e i miei genitori che hanno creduto quanto me nella possibilità di centrare questo obiettivo». E naturalmente, Davide ringrazia il Team Uslenghi di Tradate che, come avvenne per l’Everesting di tre anni fa, gli ha permesso di partecipare a un evento indimenticabile.