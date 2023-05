Ranco, un buon vento per Velagranda, Vela Club 33 e Associazione Afpd

Sabato 29 aprile si è svolta a Ranco, nella meravigliosa cornice del Lago Maggiore, “La Vela per Tutti”, manifestazione di sport e solidarietà nata dalla volontà dei Club velici VelaGranda di Varese, Vela Club 33 di Tradate e l’associazione Afpd di Cassano Magnago.

Scopo della giornata è consentire ai diversamente abili di praticare lo sport della vela, obiettivo che è possibile raggiungere anche grazie alla collaborazione del sindaco del Comune di Ranco, Francesco Cerutti, che ha concesso le autorizzazioni per l’occupazione del suolo pubblico e del Cantiere nautico Brovelli che rende disponibile gratuitamente il pontile per gli imbarchi e gli sbarchi dei ragazzi.

Complice il bel tempo e un vento favorevole, i molti ragazzi dell’associazione Afpd sono usciti a veleggiare sulle barche dei soci armatori ed istruttori, tutti volontari, dei Club Velici VelaGranda e Vela Club 33, affiliati Uisp Varese che ha patrocinato l’evento. Una dimostrazione che lo sport della vela può e deve essere per tutti, nessuno escluso, e che lo si può praticare in tutta sicurezza garantendo anche a chi ha difficoltà motorie di provare la sensazione di timonare una barca e ammansire il vento con le vele.

Ormai da anni Uisp attraverso i suoi Club velici vuole trasmettere la passione dello sport della vela a tutti anche a chi ha una limitata autonomia sempre abbracciando il motto Uisp “sport per tutti”.

La soddisfazione più grande è stata quella di vedere i ragazzi disabili felici ed entusiasti dell’esperienza provata, la loro incontenibile gioia ed i sorrisi sono stati la ricompensa più bella per la giornata trascorsa insieme, la loro esperienza è stata positiva tanto che hanno già espresso il desiderio di voler tornare a veleggiare.

Ed è per questo che Pierluigi Mascetti e Marco Verga, rispettivamente presidenti dei Club VelaGranda e Vela Club 33, hanno già dato appuntamento per il prossimo anno al presidente della Afpd Marcello Crespan, a cui i ragazzi disabili hanno dimostrato di volere un bene incondizionato e ricambiato, per una nuova giornata tutti insieme in barca a vela.

In ricordo della giornata trascorsa, i ragazzi disabili hanno ricevuto un attestato di partecipazione. Ma il regalo più bello lo hanno ricevuto gli organizzatori e i volontari: la felicità contagiosa dei ragazzi ha scaldato il cuore, nessuno scorderà la loro voglia di avventura e lo stupore negli occhi.