“Riaccendiamo il nostro ospedale”: a Gallarate si organizza una manifestazione

“Riaccendiamo il nostro ospedale”: è lo slogan scelto per la manifestazione pubblica organizzata per l’ospedale di Gallarate, promossa dalle associazioni di pazienti, capofila l’Associazione Parkinson Insubria.

Una mobilitazione lanciata per la sera di giovedì 8 giugno alle 21, con ritrovo in piazza Giovine Italia, appunto vicino all’ospedale. Una sorta di fiaccolata 2.0, visto he si si prevede di usare la luce dei telefonini per rendere visibile (quando sarà buio) la presenza delle persone e per riaccendere “insieme la luce sul nostro diritto alla salute”.

Dopo l’annuncio della chiusura (poi evitata) della cardiologia, che ha fatto da “detonatore” di una nuova attenzione, già nei giorni scorsi aveva iniziato a circolare l’idea di una manifestazione pubblica guidata dalle associazioni di pazienti e parenti.

Non è, del resto, la prima volta: già nel dicembre 2021 si erano ritrovate davanti al Sant’Antonio Abate (nella foto di apertura), per richiamare l’attenzione sulla cronicità e sull’indebolirsi progressivo dei servizi e la chiusura della riabilitazione (“sospesa” da tre anni, ricordava una lettera lunedì).

Allora era stato chiarito che il tema per le associazioni non era l’ospedale unico (che a distanza di due anni è in attesa di un nuovo accordo di programma), ma l’indebolimento della sanità territoriale e dei servizi. Nell’arco di due anni la crisi dell’ospedale si è però ampliata.

In parallelo il dibattito di questi giorni ha comportato il ritorno a Gallarate dell’assessore alla sanità Guido Bertolaso, che ha avuto un confronto sulla crisi del Sant’Antonio Abate (ma anche dell’intera asst Valle Olona).