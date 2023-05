I sommozzatori dei vigili del fuoco dei nuclei di Milano e Torino hanno operato tutto il giorno con dei palloni di sollevamento per il recupero del relitto dell’imbarcazione affondata domenica sera sul Lago Maggiore con 25 persone a bordo, quattro i morti. (Nella galleria fotografica le foto del relitto recuperato dai vigili del fuoco)

Galleria fotografica Il recupero della barca affondata nel Lago Maggiore 4 di 6

Lo scafo è stato sollevato dal fondo e trainato verso riva nella zona in cui verrà effettuato poi l’effettivo recupero dell’imbarcazione che sarà sottoposta al vaglio della procura bustocca chiamata a far luce sulla dinamica della vicenda. Dopo l’emersione del relitto le operazioni sono state sospese e riprenderanno domani mattina.

I principali nodi da sciogliere sono due: la questione dei dispositivi di sicurezza sulla barca e il quadro normativo per la navigazione sui laghi.

Solo da una attenta analisi del natante e delle sue dotazioni si potrà iniziare a capire se vi è qualche profilo di responsabilità. Il fatto che sull’imbarcazione ci fossero più persone del consentito (ufficiosamente si parla di un massimo di 15 persone ma ce ne sarebbero state 23) non è di per sé sufficiente a definire una responsabilità. Bisognerà capire se, in base all’evento atmosferico avvenuto, la dotazione di sicurezza sarebbe stata sufficiente a salvare le persone.