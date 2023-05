Riflessioni Yaka dopo la promozione in A3: “Passo importante, chi vuole aiutare si faccia avanti”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa da parte dello Yaka Volley dopo la vittoria dei playoff e la promozione in Serie A3.

Le società del progetto Yaka Volley, Stella Azzurra Pallavolo Malnate, Polisportiva Intercomunale e Pallavolo Olgiate 1996, ringraziano tutti per l’affetto e le manifestazioni di stima ricevute a seguito della vittoria di ieri sera e della conseguente promozione al campionato di Lega di serie A3: un successo raggiunto con il contributo di tutti: atleti, tecnici, dirigenti, genitori, sponsor e sostenitori della grande famiglia YAKA.

Ora come ogni buon padre di famiglia, le società dovranno fare tutte le valutazioni, economiche e tecniche, per capire se la A3 potrà diventare effettivamente non più un sogno ma una bella realtà. Serviranno necessariamente nuovi sponsor e nuove forze qualificate per consentire a queste associazioni sportive di poter rispettare gli onerosi parametri richiesti per l’ingresso nel campionato di Lega di Serie A come, ad esempio, quello della trasformazione dell’associazione sportiva in Società Sportiva di capitali e l’adeguamento dell’impianto di gioco ai dettami della Lega: un passo veramente molto importante per il progetto Yaka.

Le predette associazioni si riservano, pertanto, qualche giorno di riflessione per poter prendere una decisione ponderata per la prossima stagione sportiva: chiunque volesse supportarle in questa difficile scelta, economicamente o in altro modo, non esiti a farsi avanti: per fare un passo così importante, occorre mettersi in gioco come hanno fatto gli atleti del progetto Yaka, dimostrando che nulla è impossibile se lo si affronta uniti come una vera squadra!

Nel frattempo, domani sera, giovedì 1° giugno, alle ore 20.30, le società invitano tutti i tifosi e sostenitori ad un momento di festa al palazzetto dello sport di Malnate, affettuosamente rinominato il “Pala Yaka”, dove saranno accolti i campioni: sarà l’occasione per gridare tutti insieme, ancora una volta, “Su le mani chi tifa Yaka”

Per contatti / informazioni Franco 347 4400974