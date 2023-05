“Riforma per la non autosufficienza”, nuovo incontro a Malnate sul tema sanità

Proseguono gli incontri sul tema della sanità. Questa volta, dopo gli eventi svolti a Palazzo Estense di Varese, sede dell’appuntamento sarà la sala consiliare di Malnate per un importante approfondimento sulla riforma per la non autosufficienza.

Mercoledì 31 maggio alle ore 20.30 Michele Assandri di ANASTE approfondirà luci ed ombre della nuova legge sulla non autosufficienza. L’attesa Riforma contiene molti punti di forza, tra cui: riconoscimento della rilevanza del problema, costituzione del Sistema unico anziani di natura pubblica, valutazione multidimensionale nazionale, prestazione universale, unione tra Distretti ed ambiti sociali. Tra i punti di debolezza: insufficiente attenzione della pubblica opinione e ridotto sostegno politico; trattazione del testo troppo articolata e fuorviante rispetto al tema centrale della non autosufficienza; asimmetria tra l’ambizione del piano riformatore e incertezza delle risorse.

Il sindaco di Malnate Irene Bellifemine ha fortemente voluto questo incontro per sensibilizzare le parti sociali circa un tema così importante. Oggi in Italia, secondo le ultime stime Istat, ci sono 3,8 milioni di anziani non autosufficienti, ovvero con gravi limitazioni motorie, sensoriali (vista/udito) o cognitive.

La serata sarà moderata del presidente della consulta sanitaria di Malnate, Luca Croci, e vedrà la partecipazione di Carmela Tascone, presidente ACLI Varese, per alcuni spunti di riflessione, oltre al consigliere regionale Samuele Astuti. Come spesso viene detto in queste circostanze, questa Riforma costituisce non un punto di arrivo, ma di partenza. Senza “giusti” Decreti Delegati, da adottare entro il 31 gennaio 2024 (tempo brevissimo quindi), la Riforma rimarrà un esercizio legislativo privo di impatto pratico per i milioni di cittadini portatori di diritti e, va ricordato, per decine di migliaia di persone impegnate nel lavoro di cura ed assistenza.