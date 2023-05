Rimangono gravi le condizioni dello studente del Newton caduto a terra durante l’ora di educazione fisica

È ancora in prognosi riservata lo studente dell’istituto Newton di Varese caduto a terra mentre si stava esercitando su una parete di arrampicata nell’ora di educazione fisica. Nella caduta a terra ili ragazzo ha riportato un grave trauma cranico. È attualmente ricoverato in terapia intensiva neurochirurgia dell’ospedale di Circolo: i sanitari hanno fatto alcuni esami per verificare l’evoluzione della situazione al momento stabile. Rimane sedato.

L’incidente è avvenuto lunedì mattina, poco dopo mezzogiorno. Lo studente ha mancato l’aggancio precipitando fuori dal tappetino per ragioni che dovranno essere analizzate.

I sanitari del 118 sono intervenuto con l’ambulanza e l’automedica portandolo poi in codice rosso all’ospedale di Varese.