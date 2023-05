Riparte a Locarno Verbano Musica Estate, rassegna di classica con giovani talenti in quartetto

Nuova edizione per Verbano Musica Estate, rassegna musicale per giovani interpreti in programma dal 4 al 25 giugno tra Losone e Locarno.

Promossa dall’Associazione Culturale 19eTrenta, la rassegna giunta alla terza edizione prevede quattro concerti che seguono il tema del Quartetto, e vedranno protagonisti giovani musicisti con un’età media inferiore ai trent’anni.

Darà il la alla manifestazione il Monet Quartet (domenica 4 giugno, ore 17) a Losone, presso la Chiesa di S. Lorenzo: Zorioscar Urbina, fagottista diplomata al Conservatorio della Svizzera italiana, si esibirà accompagnata da Irene Lembo (violino), Cecilia Aliffi (viola) e Matilde Pesenti (violoncello) in un programma con opere di Mozart, Devienne e Tschaikowsky.

Domenica 11 giugno (ore 17), nella corte del Castello Visconteo di Locarno, sarà la volta dell’Alma Saxophone Quartet, quartetto di sax già noto al pubblico ticinese, che proporrà un viaggio nella musica americana del ‘900 da Gershwin a Frank Zappa.

Segue, domenica 18 giugno nella Chiesa Nuova di Locarno (ore 17) l’Ensemble FiloBarocco: formazione del Conservatorio della Svizzera italiana formata da Angelo Calvo e Francesco Facchini al violino, Marco Barronchelli (liuto) e Carlo Maria Pulesu (violoncello). In programma opere di Stradella, Frescobaldi, Uccellini e altri in un percorso che rende omaggio al barocco italiano.

Chiude la rassegna (domenica 25 giugno, ore 17, nella Chiesa Nuova, Locarno) l’Alinde Quartet (nella foto), quartetto d’archi giovane ma già affermato in tutta Europa, con pagine di Orlando di Lasso, Schubert, Hanke e Trabaci.

L’entrata ai concerti è gratuita con offerta libera. È consigliata la prenotazione.

Prenotazioni e ulteriori informazioni sul sito di Verbano Musica Estate