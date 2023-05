Riparte Terra e Laghi, il festival teatrale che attraversa l’Insubria: è la sua diciassettesima edizione

Avrà come fil rouge la Prudenza la diciassettesima edizione di Terra e Laghi, il festival teatrale che attraversa la zona dell’Insubria con 88 spettacoli in circa 60 comuni diversi delle provincie di Varese e Como e del Canton Ticino.

Un programma monumentale, che vuole celebrare innanzi tutto i 30 anni di vita di chi lo organizza: quel Teatro Blu che vede in Silvia Priori, suo direttore artistico, il principale motore dell’iniziativa.

Alla conferenza stampa di presentazione, necessariamente on line per il numero di partecipanti sparsi in un territorio molto ampio, c’erano tra gli altri il comune di Lugano e Bellinzona, il comune e la Provincia di Varese, la Regio Insubrica, diversi sindaci e assessori alla cultura dei circa 60 Comuni dell’arco alpino (fra cui 40 Comuni nell’ Insubria e 17 nella sola provincia di Varese), e persino l’associazione Dante Alighieri di Stoccarda legata a doppio filo alla rassegna dal 2016, quando il programma si è allargato ulteriormente dall’Insubria alla Macro Regione alpina.

E, in mezzo a loro, c’era anche Moni Ovadia, star di uno dei più importanti appuntamenti della rassegna, previsto per il 13 luglio al palazzo dei Congressi di Lugano. «È raro poter partecipare a festival che durano cosi come questo nel tempo, un elemento che dimostra la serietà e la profondità degli intenti dell’iniziativa. Sono perciò contento di essere ospitato da Silvia e dalla suaorganizzazione» ha spiegato Ovadia, che ha anche illustrato lo spettacolo che presenterà nell’occasione: «Laudato Sii è tratto da una enciclica di Papa Francesco, da cui io ho tratto una sorta di orazione laica – Spiega il grande artista – L’ho fatto perchè, pur da non credente, sono stato colpito da questo scritto che ritengo uno dei piu importanti degli ultimi tre o quattro decenni. Le considerazioni da lui pubblicate, venendo da una autorità cosi importante, ci permettono di riflettere sui temi che appartengono al nostro presente e al nostro futuro: parlando del fattore umano, ma con la competenza di uno specialista della questione».

In questa particolare edizione: «Vogliamo portare all’ attenzione del pubblico un tema importante e di estrema attualità: la prudenza, una delle quattro virtù cardinali – Racconta Silvia Priori, direttrice artistica del Festival – Tema che evoca la sapienza e induce a discernere il vero dal falso, il bene dal male. Ma prudenza vuole anche dire decidere con realismo facendo appello alla saggezza e alla previdenza, come garanzia contro le avversità».

Il tema della prudenza sarà trattato attraverso i grandi scrittori della letteratura mondiale, celebrando gli anniversari legati a Calvino, Verga, Manzoni, Andersen e Stevenson. Gli spettacoli saranno introdotti da brevi Lectio Magistralis tenute da personalità di spicco nel mondo culturale, fra cui alcuni prestigiosi docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria.

La rassegna, come di consuetudine inizierà a Varese il primo giugno con una anteprima a Palazzo Estense che anticiperà l’ultima produzione di Teatro Blu “Le città invisibili” tratto da Italo Calvino, che sarà poi seguìto dallo spettacolo del 15 giugno, tra teatro e arte circense e acrobatica, dal titolo “On the Road” una rivisitazione di temi cari a Fellini in una performance che prevede parte dei componenti della nota compagnia di danza e acrobazia Kataklò.

Il cuore di Terra e Laghi 2023 è però il Cadegliano Festival – Piccola Spoleto, ormai giunto alla tredicesima edizione e dedicato a Gian Carlo Menotti, noto compositore nato a Cadegliano e fondatore del Festival dei Due Mondi di Spoleto.

L’edizione 2023 si svolgerà dal 3 al 18 giugno a Cadegliano Viconago.

Nel ricco programma di Terra e Laghi Festival ci saranno molti artisti di grande valore fra cui: Gardi Hutter, Cesar Brie, Moni Ovadia, Lucilla Giagnoni, Anna Gaia Marchioro, Mino Manni, Francesca Puglisi, i cabarettisti di Zelig Davide Dal Fiume e Marco Dondarini. E ancora importanti gruppi artistici: i Kataklò, l’Accademia dei Folli (TO), il Teatro Scientifico di Verona, oltre a numerose Compagnie di teatro ragazzi: tra gli altri Panta Rei (VI), il Melarancio (CN), Pandemonium Teatro (BG),Teatro Invito (LC), Teatro del Cerchio (PR), Tieffeu (PG), Teatro dei Navigli (MI), Comp. Bertold Brecht, Nata teatro (AR), Ditta Gioco Fiaba (MI), Zattera Teatro (VA), I Guardiani Dell’ Oca (CH), Erewhon (MB), Teatro dei Navigli (MI), Arterie Teatro (BA).

«Devo complimentarmi con il team di teatro blu per la sua capacità di ricucire territori e spazi che normalmente sono separati da territori e confini – ha commentato l’assessore alla cultura di Varese Enzo Laforgia – È importante la contaminazione culturale perchè la natura insegna che i confini non esistono, e la cultura ha bisogno di superare confini, contaminare. IL territorio dev’essere laboratorio per una nuova cittadinanza».

«La Comunità di lavoro Regio Insubrica, che vede la partecipazione delle Regioni Lombardia, Piemonte e del Cantone Ticino, è lieta di sostenere anche quest’anno il Festival “Terra e Laghi”, come momento di incontro e di collaborazione a cavallo del confine italo-svizzero – ha aggiunto Francesco Quattrini, segretario generale di Regio Insubrica, sostenitore da numerosi anni del Festival – L’iniziativa di Teatro Blu ha conosciuto negli anni uno sviluppo ragguardevole, facendosi apprezzare per la qualità dell’offerta culturale e offrendo una grande varietà di spettacoli, che spaziano dalla comicità ai grandi classici, dal teatro contemporaneo a quello più sperimentale. La collaborazione tra i numerosi artisti favorisce uno scambio artistico e culturale transfrontaliero, permettendo agli spettatori una reciproca conoscenza e valorizzando i luoghi dove vengono ambientati gli spettacoli. La cornice di pubblico e l’incremento degli spettacoli, che varcano ormai i confini territoriali della Comunità di lavoro, evidenziano come sia importante sostenere queste proposte. Ed è in quest’ottica che, con profonda convinzione, la Regio Insubrica sostiene e collabora da oltre un decennio alle iniziative dell’Associazione Culturale Teatro Blu, con cui condivide l’obiettivo di creare una forte identità culturale nei territori dell’Insubria»

I COMUNI PARTECIPANTI

Arona (NO)

Arosio (CO)

Azzate (VA)

Baveno (VB)

Bellinzona (Svizzera)

Besnate (VA)

Binago (CO)

Bizzarone (CO)

Brebbia (VA)

Buguggiate (VA)

Bulgarograsso (CO)

Cadegliano Viconago (VA)

Cannobio (VB)

Cantello (VA)

Cardano al Campo (VA)

Casnate con Bernate (CO)

Cassina Rizzardi (CO)

Castellanza (VA)

Cermenate (CO)

Civate (LC)

Craveggia (VB)

Cucciago (CO)

Dumenza (VA)

Grandate (CO)

Ispra (VA)

Jerago con Orago (VA)

Lavena Ponte Tresa (VA)

Lugano (Svizzera)

Macugnaga (VB)

Mandello (LC)

Minusio (Svizzera)

Morazzone (VA)

Novazzano (Svizzera)

Oltrona di San Mamette (CO)

Ponna (CO)

San fermo della Battaglia (CO)

Santa Maria Maggiore (VB)

Senna Comasco (CO)

Sesto Calende (VA)

Somma Lombardo (VA)

Tavernerio (CO)

Torno (CO)

Tradate (VA)

Varese

Varzo (VB)

In tutto:

17 comuni nella provincia di Varese

15 comuni nella provincia di Como

1 comuni nella provincia di Novara

6 comuni nella provincia di Verbano Cusio Ossola

2 comuni nella provincia di Lecco

4 comuni del Canton Ticino