Risalire l’oceano: sul Cammino di Santiago portoghese

Stefano e Cristian, da Gallarate, ogni primavera si mettono in viaggio su un cammino italiano o europeo. Quest’anno tocca al Cammino portoghese, che dal Portogallo risale lungo la costa verso Santiago di Compostela. Nel gruppo si aggiunge anche Cristina

Galleria fotografica Sul Cammino di Santiago portoghese 4 di 13

Rieccoci anche quest’anno per l’ormai tradizionale cammino! Questa volta la scelta è caduta sul “cammino” per antonomasia, quello più antico, più frequentato, più conosciuto: il Cammino di Santiago de Compostela.

Grande novità è la partecipazione alla spedizione di una quota rosa: camminerà con noi Cristina, con l’entusiasmo (ed i timori) di chi è alla prima esperienza.

Il primo giorno non è in realtà un giorno di cammino vero e proprio, ma è il trasferimento sul posto da cui partirà effettivamente il cammino; volo Malpensa-Oporto e transfert in autobus fino a Valença do Minho, città di confine separata dalla Spagna solamente dal fiume Minho che scorre placido in fondo alla vallata.

Valença è stata una piacevolissima sorpresa in quanto è una piccola cittadella fortificata con le sue imponenti mura e bastioni molto ben conservati; degne di nota anche la chiesa di Santa Maria dos Anjos, stile romanico risalente al XIII secolo e le molte case d’epoca del centro decorate con i tipici azulejos portoghesi.

Da qui domani partirà la nostra nuova avventura.

Buen camino!