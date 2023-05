Risate con Max Pieroboni e una merenda letteraria, a Somma Lombardo si festeggia il compleanno di Progetto Layla

L’Associazione Progetto Layla -APS di Somma Lombardo, per celebrare il quinto anno di attività a sostegno di donne e minori vittime di violenza, organizza un duplice evento.

Il primo, in programma per lunedì 8 maggio, sarà una serata di cabaret, dal titolo “Risate per le donne”, che vedrà la presenza di Max Pieriboni, volto noto della comicità in tv, da Zelig a Colorado Cafè. Sarà un’occasione per vivere una serata di allegria e spensieratezza, facendo anche del bene: il ricavato verrà infatti donato all’associazione.

Al termine sarà offerto ai partecipanti un piccolo rinfresco. L’appuntamento con le risate è alle 21 presso la Sala Polifunzionale Giovanni Paolo II in via Marconi 6, presso la Biblioteca di Somma Lombardo. Per informazioni e prevendite: Tel 371-3857386, mail info@progettolayla.it

In occasione, poi, della festa della mamma, domenica 14 maggio alle ore 17 presso la Sala Civica Oriana Fallaci, in via Briante, 12 a Somma Lombardo ci sarà una merenda letteraria, con la scrittrice Anna Pagani. Durante l’evento, l’autrice presenterà il proprio romanzo, Civico 22, che offre un significativo spaccato sociale. Tramite le vicende dei personaggi vengono toccati diversi temi d’attualità: la violenza sulle donne, la violenza assistita sui minori, le difficoltà genitoriali, i dubbi esistenziali dei giovani, la solitudine degli anziani e le malattie della memoria. Ma Civico 22 è la storia anche di speranza, di legami profondi e di voglia di riscatto. L’ingresso è libero.

Progetto Layla è un centro di ascolto e di accompagnamento per Donne e Minori vittime di Violenza con sede in via Mameli 22 a Somma Lombardo. Dall’apertura, nel 2018, circa 50 donne sono state prese in carico dall’Associazione. Un centinaio quelle che hanno chiamato per avere informazioni, consigli o anche solo per poter parlare con qualcuno che le ascoltasse.