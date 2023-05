Ruba a Tradate il borsello di un ambulante: arrestato dai carabinieri, a dare l’allarme un cliente

Ruba l’incasso dell’ambulante ma un cliente lo nota e chiama i carabinieri che arrestano il sospettato.

Nella mattina di sabato 06 maggio i carabinieri della Tenenza di Tradate hanno arrestato un cittadino extracomunitario, irregolare sul territorio nazionale, autore di furto ai danni di un commerciante ambulante di prodotti ortofrutticoli. Nella circostanza l’individuo, nei pressi dell’ospedale cittadino, si è avvicinato al mezzo del commerciante e approfittando di un momento di distrazione dell’uomo si è impossessato di un borsello contenente l’intero incasso della giornata, di circa mille euro, lasciato incustodito all’interno del veicolo.

L’autore del gesto non è però passato inosservato agli occhi di un cliente che, dopo aver allertato il numero unico di emergenza 112, lo ha seguito fino alla stazione ferroviaria dove è stato raggiunto da una pattuglia della Tenenza di Tradate che ha bloccato il soggetto trovandolo ancora in possesso dell’intera somma di denaro poco prima asportata, la quale veniva restituita all’avente diritto, procedendo alla sua identificazione e al conseguente arresto in flagranza di reato. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato quindi associato alla casa circondariale di Varese a disposizione della competente autorità giudiziaria.