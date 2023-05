Sabato 20 maggio inaugurazione del nuovo Centro Your Self School a Varese

Sabato 20 maggio, dalle 10 alle 17, la Dott.ssa Maria Rosaria Infante, psicologa clinica e psicoterapeuta, vi invita all’inaugurazione e open day del suo nuovo centro educativo e polifunzionale in via Sacco 4 a Varese.

La Dott.ssa Infante guida da anni con successo il centro Your Self e, ben conscia delle mutate e crescenti esigenze in relazione alle problematiche educative e sociali, forte della sua più che decennale esperienza nel settore nonché di solide basi didattiche e psicopedagogiche, ha deciso di implementare la propria offerta formativa dando vita ad un progetto globale che abbraccerà un ventaglio di proposte educative e formative di ampio ed innovativo respiro.

Nella nuova sede, il Centro Your Self School struttura i suoi servizi con un occhio particolare alla crescita dello studente, predisponendo non solo lezioni, ripetizioni scolastiche e attività di doposcuola nel senso più tradizionale, ma implementandole con corsi per migliorare la preparazione, il metodo di studio e la motivazione verso lo studio, andando a lavorare sull’autostima della persona ed intervenendo sia sull’aspetto formativo che clinico.

Il futuro entra in Your Self sotto forma di nuove metodologie di insegnamento e strumenti didattici, attraverso moderne tecnologie ma sempre con estrema attenzione all’elemento della socialità, utilizzando software didattici e modalità di organizzazione e definizione degli spazi creati in maniera innovativa al fine di stimolare l’apprendimento dei ragazzi. Un ventaglio di servizi improntato sulla “didattica attiva” dove ogni giorno si potranno attuare più interventi e metodi, con particolare attenzione agli studenti con la necessità di rafforzare la preparazione che presentano bisogni specifici (DSA e BES).

Nell’occasione verranno presentati i servizi di intrattenimento estivi per i bambini in via di definizione, che uniranno l’esperienza didattica a laboratori creativi e ludico espressivi, creando un campus di ampio respiro dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni.