Salute, qualità della vita e mobilità, a Venegono se ne parla con la lista Con Senso Civico

Incontro pubblico questa sera – martedì 2 maggio – a Venegono Superiore, per parlare di viabilità urbana, salute e qualità della vita. L’appuntamento, organizzato dalla lista Con Senso Civico, che candida come sindaco alle elezioni amministrative Fabiano Lorenzin, è alle 21 nella sala della Biblioteca comunale, in piazza San Giorgio (ingresso da via Pasubio).

“Sarà l’occasione per spiegare come una ragionata progettazione della viabilità urbana porti benefici immediati in termini di salute e qualità della vita”, spiegano gli organizzatori.

Ospite della serata Paolo Pinzuti, fondatore di Bikeitalia.it e Ceo di Bikenomist srl, esperto di mobilità urbana. Nel 2012 ha ideato la campagna #salvaiciclisti e dal 2013 si occupa di comunicazione e divulgazione della mobilità nuova e della bikenomics.