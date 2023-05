Salva vite, lava le mani: il 5 maggio giornata internazionale dell’igiene

Un gesto semplice che salva la vita. E’ l’igiene delle mani. Per questo motivo ogni anno il 5 maggio l’Organizzazione Mondiale della Sanità propone una giornata di sensibilizzazione.

“Salva vite: igienizza le mani” (SAVE LIVES: clean your hands) con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sull’igiene delle mani e rafforzare l’impegno di tutti rispetto a questa semplice procedura. Asst Lariana sarà presente, dalle 9 alle 12, con le infermiere dell’ufficio Epidemiologico aziendale (Simona Cimetti, Anna Fumagalli, Cristina Casartelli e Bruna Porta) il 5 maggio alla Casa di Comunità Napoleona, alla Casa di Comunità di Cantù e alla Casa di Comunità di Menaggio. Sarà distribuito del materiale informativo e dei gadget. Saranno presenti anche alcuni studenti del corso di laurea in Infermieristica.

«Quest’anno, a distanza di tre anni dall’inizio della pandemia Covid, la giornata assume un rilievo assoluto e con maggiore significato rispetto agli anni precedenti – osserva Simona Cimetti – Tutti abbiamo, infatti, sperimentato l’importanza del lavaggio delle mani per prevenire la diffusione del contagio, utilizzando anche altri metodi in alternativa al comune lavaggio con acqua e sapone (quali gel antisettici e idroalcolici). Superata la pandemia, non possiamo abbassare la guardia. Il lavaggio delle mani evita numerose infezioni che, nelle persone fragili, soprattutto, possono provocare, un elevato aumento di mortalità, invalidità e tempi di degenza».