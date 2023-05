Sarà alla chiesa di Masnago a Varese il concerto del sessantesimo del coro Sette Laghi

Quello del 28 maggio prossimo alla chiesa di Masnago è un concerto davvero importante per il coro Sette Laghi, uno dei cori più importanti per la musica varesina, che da decine di anni è sinonimo nella città giardino di “cori popolari e di montagna”. Sarà il concerto del sessantesimo anniversario del coro, che è stato fondato nel 1963.

Il Coro 7 laghi, fondato a Varese nel 1963, ha ottenuto negli anni grandi riconoscimenti classificandosi al primo posto in alcuni tra i più importanti concorsi nazionali di canto corale ad ispirazione popolare, come quello di Adria. Ha cantato in molte città italiane e partecipato a numerosi Festivals corali nazionali ed internazionali. Per “Gioventù Musicale Italiana” ha tenuto concerti al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e in altre prestigiose sedi. E’ andato in Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Olanda, Danimarca ed è arrivato persino negli Stati Uniti d’America. Nel 1990 la “Famiglia Bosina” di Varese gli ha conferito la Girometta d’Oro.

Il concerto è previsto con ingresso libero per domenica 28 maggio alle 21 presso la chiesa dei santi Pietro e Paolo a Masnago, Varese.