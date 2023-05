Sasha Volkov, Toni Kukoc e… Colbey Ross. Il play della Openjobmetis tra i mostri sacri

Tra le immagini più forti di questa stagione della Openjobmetis c’è senza dubbio quella di domenica 30 aprile, a una manciata di possessi dalla conclusione di Varese-Scafati. Dopo il quinto fallo speso su di lui da Riccardo Rossato, Colbey Ross si avvicina alla lunetta dei tiri liberi ma viene raggiunto da un grido che ci mette un istante a essere rilanciato dalla bocca dei 4.800 di Masnago. Tutti insieme, i tifosi biancorossi urlano di continuano “MVP – MVP – MVP” e lo ripeteranno anche più avanti, sul finire di partita e a vittoria ottenuta.

Ed MVP (Most Valuable Player, ovvero miglior giocatore) Ross lo è diventato per davvero riguardo alla 29a giornata, come certificato da Legabasket, in attesa – speriamo – di divenire anche l’MVP del campionato. Un titolo che viene assegnato attraverso i voti dei tifosi, dopo una prima scrematura arrivata dagli addetti ai lavori: si può votare dopo essersi registrati sui canali della LBA (QUI per accedere) per provare a dare a Colbey un riconoscimento mai avuto da un giocatore di Varese (esiste dalla stagione 93-94). In lizza per i premi stagionali anche Brase (miglior allenatore) e Caruso (sesto uomo e giocatore più migliorato).

Ross però, con la prestazione contro Scafati, è ugualmente entrato nella storia dalla porta principale. Il play del Colorado infatti ha realizzato una “tripla doppia”, ovvero ha fatto segnare in tre diverse voci statistiche positive almeno 10 “punti”. Nel suo caso ci sono stati i 33 punti messi a segno, i 13 assist ma anche i 10 rimbalzi che rappresentano un bottino stratosferico per uno nel suo ruolo e della sua altezza (1,85). In Italia, e in Europa in generale, la tripla doppia è una perla rara (in NBA con i 48 minuti rimane una impresa ma è più frequente) e qui viene il bello: con la sua partita, Ross entra in un club ristrettissimo e popolato da veri e propri fenomeni.

Prima di lui infatti, sono stati solo cinque i giocatori capaci di siglare una tripla doppia per punti, rimbalzi e assist: tra questi due veri e propri mostri sacri del basket mondiale, Toni Kukoc e Sasha Volkov. Il fenomeno croato ci riuscì in due casi quando vestiva la maglia della Benetton Treviso (dopo la sua rivelazione a Spalato e prima della consacrazione con i Bulls di Michael Jordan): la prima fu nell’aprile del ’92 nei playoff contro Trieste (19+13+10), la seconda nel novembre dello stesso anno contro Roma (21+13+16).

Poco dopo toccò invece a Volkov, già protagonista dell’oro olimpico dell’URSS nel 1988 e pioniere tra i giocatori dell’Est in NBA (Atlanta). Dopo gli States Volkov venne a Reggio Calabria e fece segnare 18 punti, 10 rimbalzi e 10 assist in un match contro Montecatini. Il lungo ucraino passò anche da Varese: si aggregò alla squadra biancorossa in estate grazie ad alcune amicizie e disputò qualche amichevole di preparazione per sopperire a qualche assenza ma non fu mai tesserato.

A inaugurare la serie di triple doppie in Serie A ci pensò un altro giocatore di classe sopraffina, Darren Daye: nel febbraio ’89 il padre di Austin segnò per Pesaro 27 punti con 14 rimbalzi ma anche 12 assist contro la Enichem Livorno. Una impresa ripetuta – ma in A2 – dall’ex sassarese Paul Thompson nel 1992, il meno conosciuto tra i tripladoppisti. In tempi recenti invece nel club è entrato a pieno titolo anche un unico italiano, ossia Andrea Cinciarini. Il capitano di Reggio Emilia ha centrato l’obiettivo in due diverse occasioni nel corso della passata stagione: 12+11+10 a febbraio ’22 contro Treviso e 23+11+12 ad aprile contro Trieste. Ora tocca a Colbey Ross, il primo varesino a riuscirci.