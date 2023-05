Scarpone e scarponcino Luvinatese, una tradizione vincente

Immancabile come da tradizione per il 1 maggio fra le più tradizionali corse podistiche verso la cima del Campo dei Fiori da Luvinate con il 57 Scarpone Luvinatese e quasi 40 atleti questa mattina, per 5,6 km e un dislivello di 800 metri.

Nel pomeriggio invece tanti bambini per il 19 Scarponcino Luvinatese, lungo il sentiero 10 per 4,9 km e un dislivello di 200 metri.