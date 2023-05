Scattate a Malnate le foto di “Effetto Notte”, il nuovo album di Emis Killa

Emis Killa è uno dei cantanti di maggior successo del panorama musicale italiano. C’è molta attesa per il suo nuovo album “Effetto Notte”, in uscita il 19 maggio, da lui stesso definito come «il più importante della mia carriera», nel quale l’artista torna a firmare un disco da solista dopo più di quattro anni.

E per una delle tappe fondamentali della sua carriera, il rapper milanese ha scelto come sfondo per la copertina alcuni angoli di Malnate.



Sono state infatti scattate nelle scorse settimane alla Folla e nel Parco del Lanza le immagini che fanno da parte grafica all’album. Una nella stazione di “Malnate Olona” sede de “I Nostar Radiis”, con alle spalle il vecchio convoglio delle Ferrovie Nord illuminato. L’altra al ponticello del treno all’imbocco del Parco Valle del Lanza della linea ferroviaria della Valmorea.

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DI EFFETTO NOTTE SU INSTAGRAM