Schiranna, Bodio e Cazzago: il Lago di Varese si prepara ad accogliere i bagnanti

Al momento la cosa certa è che i bagni alla Schiranna e al lido di Bodio Lomnago si potranno fare anche quest’anno. Il sindaco di Bodio, Eleonora Paolelli, sta pensando di mettere a disposizione dei turisti, locali e non, anche due punti ristoro; confermati i servizi dello scorso anno: la doccia, i parcheggi e la manutenzione della spiaggia che in questa zona è un prato verde, ben tenuto.

L’Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale confermato anche la balneabilità a Varese in località Schiranna: cinque i punti in cui sarà possibile immergersi quest’estate. Si tratta della cosiddetta “Spiaggia dei fotografi”, la spiaggetta nei pressi della Canottieri e la spiaggia del lido, che costituisce il punto più ampio. Sono poi due le spiagge individuate all’interno del Parco Zanzi: sarà infatti possibile fare il bagno vicino al pontile che si trova dietro le piscine e dalla parte opposta, in fondo al parco.

Biandronno invece ha respinto l’invito a rendere balneabile il suo tratto di costa perché, dice il sindaco, il Comune non è in grado di servizi essenziali come pulizia del tratto antistante, manutenzione, parcheggi, un bagnino. Investimenti che, al momento, ha deciso di non sostenere.

Gavirate s’è detta disponibile ad aprire alla balneabilità un’area già individuata, ma non è detto che accada già quest’anno.

Resta Cazzago Brabbia, altro paese del lago di Varese dichiarato balneabile da tutti gli enti preposti al controllo. Anche in questo caso il sindaco Emilio Magni ha deciso di concedere i “tuffi” dal suo piccolo lido.

«Con qualche riserva – spiega-. Il punto balneabile sarà solo quello del Lago di Piazza: noi avremmo voluto rendere balneabile anche la zona detta della “Ciapera” ma è vicina al cannetto e il regolamento dell’Aqst non lo permette, così come non sarà possibile bagnarsi nella zona del pontile. Quindi resta solo la piccola spiaggetta del Lago di Piazza. Certo, chi verrà qui dovrà accontentarsi dei servizi che già ci sono: i bagni sono del bar, non ce ne sono altri. Non metteremo poi il bagnino a controllare la spiaggia».

Resta il grande nodo dei parcheggi: già nei weekend il grande afflusso dei turisti “della domenica” rende complicata la convivenza con gli abitanti del paese: «Metteremo qualche cartello in più per indicare dove è possibile lasciare le auto. I parcheggi non mancano, basta fare due passi. Non sarà possibile scendere al Lago di Piazza con l’auto, questo dev’essere ben chiaro. Certo il numero delle persone aumenterà ma non più di tanto: la capienza di quel posto è limitata».

Tra i servizi che verranno messi a disposizione presto ci sarà un parco giochi più moderno e funzionale: «Abbiamo vinto un bando regionale che ci ha portato 40 mila euro – conclude Magni – Questo ci consentirà di ristrutturare una parte dei giochi, mettere dei tappeti antitrauma e aggiungere qualche gioco inclusivo. Poi passeremo a realizzare i progetto del Lake Museum: insomma, prima di concludere il mio mandato ho ancora parecchie cose da realizzare».