Scontro tra un’auto e un furgone all’uscita A8 di Busto, traffico in direzione Varese

Si sono accumulate lunghe code in corrispondenza dell’uscita dall’autostrada A8 di Busto Arsizio, in direzione Varese, a causa di un incidente stradale avvenuto in corrispondenza della rampa di uscita dopo le 12 di oggi giovedì 25 maggio.

Secondo le prime informazioni a scontrarsi sono stati un’auto e un furgone. Non si segnala l’intervento del soccorso sanitario ma l’incidente ha provocato gravi ripercussioni sulla viabilità.