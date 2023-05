Seconda tappa “Lombardia Coop to Coop”: cammino bagnato da Ganna a Sacro Monte

«Il detto cammino bagnato, cammino fortunato di buono ha solo la rima. I paesaggi cambiano molto, saranno anche suggestivi ma la pioggia è un bel fastidio. Eravamo consapevoli che oggi sarebbe stata una tappa sotto l’acqua è tutto sommato ci è andata anche bene perché ne abbiamo presa relativamente poca – ci hanno raccontato i 7 pellegrini che da ieri, 18 maggio, sono in viaggio da “Coop a Coop” lungo la Via Francisca del Lucomagno -. Siamo partiti da Ganna tutti bardati. Chi con la mantella, chi con giacche impermeabili, qualcuno anche con le ghette, un paio perfino con ombrellini. La pioggia ci ha accompagnati bene fino a Brinzio, poi è diminuita e dalla Rasa la situazione è migliorata, ma la salita a Sacro Monte non ha portato quell’allegria di luci e colori e soprattutto il borgo è rimasto immerso tra le nuvole. Una condizione suggestiva per quanti già lo conoscevano, ma non delle migliori per chi saliva per la prima volta».

Il gruppo ha poi comunque ritrovato quello spirito tipico che si sviluppa durante i cammini, all’insegna della solidarietà e del piacere di conoscersi tramite racconti, battute e tante chiacchierate che hanno superato il disagio vissuto a causa di un meteo non proprio clemente.

Il percorso è stato affrontato con energia e la salita ai Valicci lungo il sentiero del parco Campo dei Fiori non è stata un problema. Tutti hanno apprezzato la bellezza della natura lungo il cammino.

Prossima tappa: Sacro Monte – Castiglione Olona