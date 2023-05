Secondo concerto della rassegna “AIASsieme” al teatro san Giovanni Bosco

Torna venerdì 12 maggio la rassegna teatrale e musicale “AIASsieme”, organizzata da Aias Busto Arsizio Onlus “Annibale Tosi”, con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio, al fine di raccogliere fondi a favore del centro riabilitativo AIAS, che da più di cinquant’anni si occupa di riabilitazione e cura delle disabilità.

Il secondo concerto sarà tenuto dallo storico Corpo Musicale “Pro Busto”, alle ore 20.45 – Teatro San Giovanni Bosco in via Bergamo, 12; sono ancora disponibili posti.

Il ricavato della rassegna sarà dedicato in particolare al cofinanziamento dell’iniziativa “Pazienti al Centro!”, uno sportello sociale che AIAS quest’anno ha approntato, con la collaborazione della Fondazione Comunitaria del Varesotto, per garantire un accompagnamento dei propri pazienti in tutti gli aspetti non sanitari della disabilità (accesso alle cure e alle misure sociali, relazioni con altri enti ecc.).

Orchestra Fiati Pro Busto

12 maggio 2023 h 20.45 – Concerto dell’Orchestra Fiati “Pro Busto” presso Sala San Giovanni Bosco – Via Bergamo, 12.

16 settembre 2023 h 20.45 – Spettacolo teatrale “Onorevoli bugie” messo in scena dalla compagnia “I Pierformanti” presso Cinema Teatro Lux – Piazza S. Donato, 6.

Per informazioni e biglietti: 3911295014