Segafredo V. Bologna – Openjobmetis Varese, la partita in diretta

Ultimo impegno della stagione 2022-23 per la Openjobmetis che affronta in trasferta la Virtus Segafredo Bologna nella arena del club bianconero costruita in zona fiera. La gara si disputa dalle ore 18 di domenica 7 maggio, in contemporanea con tutte le altre della LBA. Varese non ha obiettivi particolari dopo la salvezza matematica (e il -11 in classifica), le Vu Nere possono ancora vincere la regular season ma devono battere la OJM e sperare in un KO di Milano.

