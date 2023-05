“Senologia al Centro” ha fatto tappa a Luino, 84 visite e 10 mammografie gratuite

La Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Associazione Provinciale di Varese, ha dimostrato ancora una volta il suo impegno nella lotta contro il cancro al seno, attraverso l’organizzazione della tappa di “Senologia al Centro” a Luino, che si è svolta dal 12 al 14 maggio scorso grazie al supporto di Mobile System ed il Gruppo Gnodi.

Grazie all’iniziativa della LILT di Varese, la cittadinanza di Luino e Valcuvia ha potuto effettuare visite senologiche gratuite, che hanno permesso di individuare ben 12 casi sospetti, i quali sono stati prontamente segnalati alla Breast Unit dell’ospedale di Varese e agli ambulatori LILT per garantire un’adeguata presa in carico delle donne.

“Complessivamente, sono state effettuate 84 visite senologiche e 10 mammografie, offerte gratuitamente grazie all’impegno e alla collaborazione dei medici, dei volontari e degli operatori sanitari.

Senologia al Centro ringrazia per il contributo Allianz Bank Varese, Varese Respira e Siderlaghi – si legge in un comunicato – .

L’impegno della LILT di Varese nella lotta contro il cancro al seno continua, e l’associazione si impegna a promuovere ulteriori iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno”.



La prossima tappa sarà svolta il prossimo giugno a Gallarate.

Per seguire tutte le iniziative ed eventualmente contribuire a sostenerle è possibile visionare il sito www.LegaTumorivarese.it