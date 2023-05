Serata di fiamme alle palazzine Aler di via ippocastani a Milano

Le fiamme sono partite al piano rialzato di un appartamento in un condominio di 8 piani in via Ippocastani a Milano, palazzo Aler.

Un allarme che ha fatto convogliare sul posto diversi mezzi del comando dei vigili del fuoco di via Messina, attorno alle ore 20 e 30 circa.

L’ appartamento, era pieno di materiale vario accumulato. L’incendio è stato subito domato grazie al pronto intervento di 4 squadre dei vigili del Fuoco. La donna che abita nell’alloggio è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco anche 118, polizia di stato, polizia locale e società del gas.