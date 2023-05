Settima edizione della Chrono San Martino: vittoria di Benedetti e Banfi

La settima edizione della “Chrono San Martino” si è disputata sabato 6 maggio tra Luino e Montegrino e ha fatto segnare la presenza di tanti atleti, professionisti e non, segno che la voglia di correre e stare insieme è tanta.

La gara podistica, una cronoscalata tra le più gettonate del territorio, ha visto il successo assoluto di Enrico Benedetti.

Sul podio maschile, alle spalle di Benedetti, sono saliti anche Luca Ponti dell’Atletica 3V (17’16”), Lubin Gosbuis (17’51”) e Tiziano Santaterra (18’22”), entrambi dell’Atletica 3V. A completare la top five, Timothe Gosbuis, anche lui dell’Atletica 3V, in 18’25”.

Sul podio femminile, invece, primo posto per Greta Banfi del team racetex, che ha dominato la gara “rosa” completando il percorso in 23’32”. Seguita da Roberta Tosi del team free runners in 24’58”, da Ombretta Bellorini dell’Atletica 3V in 28’20”, da Erba Luana Runcard in 29’17” e da Cristina Bertuletti di Anima Trail con 32’18”.

«Grazie alla protezione civile e ai pompieri che hanno contribuito a rendere possibile la manifestazione della Chrono San Martino. Senza il loro intervento nel taglio delle piante e la tempestività dimostrata durante l’incendio, non saremmo riusciti ad organizzare l’evento – ha detto Fabrizio Luglio dell’Atletica 3V -. Desidero inoltre ringraziare l’Assessore di Montegrino Sergio De Vittori e tutti gli amici che ogni anno ci prestano il loro supporto. In particolare, un ringraziamento speciale a Corrado Spataro, cronometrista proveniente dal mondo rally, esterno all’Atletica 3V, che ogni volta ci aiuta a cronometrare la gara con grande disponibilità e amicizia. La Chrono San Martino è un evento importante per il nostro territorio, in grado di far scoprire la bellezza del nostro paesaggio a un pubblico sempre più vasto ogni anno».

Presenti alla manifestazione anche il sindaco di Luino Enrico Bianchi e la vicesindaca Antonella Sonnessa.