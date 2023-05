Sfida dal sapore playoff: a Saronno la Inox Team ospita le Blue Girls Pianoro

La Inox Team Saronno Softball scende in campo sabato 6 maggio per la sesta giornata del campionato di Serie A1 di softball. Le ragazze allenate dal manager Manson affrontano le Blue Girls Pianoro per una sfida dal sapore playoff. La compagine bolognese ha come obiettivo quello di centrare la post-season ed è pronta a dare battaglia sul campo del Saronno. L’inizio di gara uno è in programma alle 16, mentre la seconda partita prenderà il via 30 minuti dopo il termine del primo incontro.

Dopo la doppietta ottenuta a Sesto Fiorentino, il Saronno arriva alla sfida contro le Blue Girls con il secondo posto in classifica per un record di 8 vittorie e 2 sconfitte. Tutta la rosa è a disposizione per il weekend.

“Questa settimana ci aspetta un avversario molto forte per due partite che si preannunciano molto equilibrate – dice il manager Manson – Bologna presenta un lineup molto forte su cui abbiamo lavorato bene in settimana. Vogliamo fare bene davanti ai nostri tifosi”.

Reduce dal doppio KO maturato davanti al pubblico amico contro il Bollate, le Blue Girls vogliono riprendere il cammino e puntare all’obiettivo playoff. Allenata dal manager Miyar Soca, la squadra emiliana, sta facendo molto bene in attacco, come testimoniato da una media battuta complessiva vicino a quota .300, grazie anche all’ottimo rendimento dell’ex Priscilla Brandi e di Caitlyn NolanIn pedana Pianoro presenta l’ex Veronica Comar e Yamerki Guevara che stanno facendo bene in Emilia.

Per il campionato 2023 il Saronno Softball Baseball ha introdotto il biglietto di accesso per vedere le gare. Il costo per la singola partita sarà di 3 euro, per vedere le due partite in programma nel corso della giornata il costo sarà di 5 euro. L’ingresso è gratuito per i tesserati della società, minori di 18 anni, over 75 e disabili. Per chi fosse interessato sarà possibile inoltre diventare socio della società che, in cambio di una quota annuale, potrà utilizzare tutti i servizi messi a disposizione dalla Inox Team Saronno, compresi sconti sul costo dell’abbonamento e del merchandising nonché le diverse agevolazioni presso gli sponsor della società.

(Nella foto di Anna Massironi: Arianna Nicolini in difesa)