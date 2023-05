Sfida tra mamme e papà sul campo del San Michele a Casciago

Un bel pomeriggio di sport e amicizia a Casciago, grazie all’iniziativa dell’Asd San Michele e di mister Alfio Bua. Il preparatore dei portieri ha organizzato un mini torneo tra genitori dei bambini e dei ragazzi della società giallonera.

Si sono presentate mamme, papà, ma anche sorelle e fratelli. Le donne di sono sfidate in due tempi, ricchi di belle giocate, corse e risate, con un ottimo Gianni D’Andrea tra i pali a bloccare le iniziative delle sfidanti.

Gli uomini si sono esibiti in un match tirato e competitivo, con in campo anche il presidente del San Michele Pietro Bartolomei, il portiere della prima squadra Gabriele De Leo e Stefano D’Andolfi, dirigente e allenatore, tutti e tre papà di bimbi tesserati in squadre di diverse categorie.

La partita femminile è finita 3-1, quella maschile 6-1, ma al di là dei risultati è stato un bel pomeriggio chiuso a salamelle e patatine, con la pioggia che ha graziato giocatori e organizzatori. Un bel momento di sport e condivisione, da ripetere in futuro.