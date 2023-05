Si cammina e si corre in memoria di Claudio Ronchetti e per la San Vincenzo a Busto Arsizio

Si terrà domenica 14 maggio il 21° Memorial Claudio Ronchetti e la 21° Camminata per la San Vincenzo, un evento ludico-motorio a carattere internazionale a passo libero aperto a tutti da Кm 6 e 10 con partenza e arrivo alla parrocchia di Santa Croce. Organizza l’Atletica San Marco U.S. Acli. Tutto il ricavato sarà devoluto a sostegno di Villa Lucia, casa di ospitalità per le donne e bambini, opera della San Vincenzo di Busto Arsizio.

Iscrizioni e partenza sono previste presso ‘Oratorio della Parrocchia di Santa Croce, con ingresso in via Umberto da Busto. Partenza libera dalle ore 8.00 alle ore 9.00, con qualsiasi condizione atmosferica. Onde evitare assembramenti, si prega di presentarsi non prima delle 7.45. Arrivo presso l’Oratorio della Parrocchia di Santa Croce, con ingresso in via Umberto da Busto.

Termine della manifestazione previsto per le ore 12.00 o all’arrivo dell’ultimo concorrente. Punti di ristoro e di controllo: per i 6 km, n. 1 ristoro all’arrivo e n. 1 controllo. Per i 10 km, n. 2 ristori (compreso l’arrivo) e n. 1 controllo. Assistenza assicurata dalla C.R.I. con presenza di servizio scopa e servizio radio.

Iscrizioni

Singoli solo il giorno della manifestazione, domenica 14 maggio 2023, direttamente sul luogo di partenza fino alle ore 9.00.

Gruppi (minimo 15 partecipanti) entro le ore 22.00 di venerdi 12 maggio 2023, senza possibilità di aggiunte. L’elenco da presentare dovrà essere completo del nome del gruppo, e di nome, cognome, data di nascita e eventuale numero di tessera FIASP dei partecipanti.

Parcheggio in via Olindo Guerrini, 40 a Busto Arsizio nell’area esterna alla sede del Parco Alto Milanese.

Riferimenti per i Gruppi Sig. Sergio Orlandi 3395034814 e Sig. Luca Greggio 3394710757 – email: gare@atleticasanmarco.it

Articoli vari ai gruppi più numerosi (MINIMO 15 PARTECIPANTI). Consegna: ore 10.30.

Contributo di partecipazione all’evento

Contributo a sostegno dell’evento € 3,50 euro – Maggiorazione non socio FIASP € 0,50.