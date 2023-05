Si conclude con spettacoli di burattini il progetto del liceo Candiani “Un paese da Fiaba”

Appuntamento giovedì 1 giugno dalle 16 alle 18,30 negli spazi antistanti la biblioteca quando i ragazzi porteranno in scena le Fiabe Italiane di Italo Calvino grazie al Pcto con Il Villaggio in Città

I ragazzi e le ragazze del terzo anno scenografico e teatrale del liceo artistico Candiani di Busto Arsizio portano innanzi al pubblico l’esito del percorso di incontro con il mondo dei burattini, durato due mesi e svolto nell’ambito del PCTO in collaborazione con la cooperativa Il Villaggio in Città.

“Un paese da fiaba” è il nome del progetto che ha coinvolto ragazze e ragazzi guidati dai proff. Barbara Leone e Giulio Pace, con gli interventi di Gabriella Roggero, Sara Goldoni, Elis Ferracini e Martin Stigol. Si tratta di una serie di spettacoli di burattini brevi, che si svolgeranno a 100 anni dalla nascita di Italo Calvino e a 77 anni da quel 2 giugno in cui donne e uomini scelsero, dopo anni di repressione e guerra, quale forma di Stato l’Italia dovesse avere.

La classe terza teatrale, dando vita ai burattini realizzati dalla classe terza scenografico, porterà al pubblico di tutte le età negli spazi antistanti la Biblioteca Civica cittadina “pillole” di Fiabe Italiane di Italo Calvino. Sarà un omaggio all’autore e alla sua grande raccolta e scrittura dei racconti della tradizione popolare italiana, ed un modo di far festa alla vigilia del 2 giugno.

Ragazze e ragazzi, tra narrazione e burattini racconteranno con sguardo contemporaneo, vizi e virtù di un Paese che fu, con la nostalgia rivolta ad una certa semplicità e con l’ironia verso pensieri e pregiudizi, che spesso si attribuiscono oggi ad altri, ma che sono anche fardello non così antico e che è necessario sradicare.

Come Calvino saranno proposte storie che giungono dalle tre aree della penisola e, con certa licenza, si potranno riconoscere indossati da ragazze e ragazzi, cenni bianchi, come le montagne dell’area del nord, verdi a ricordare le colline del centro, e rossi della passione e di tanti frutti del sud. L’Italia Democratica Repubblicana è un “Paese da fiaba”, e il 1 giugno (dalle 16 alle 18,30) si fa in tre per ragazze e ragazzi ed il pubblico, per raccontare la ricchezza della varietà e la bellezza dello stare insieme.

Durante l’evento un pensiero ed un contributo sarà dedicato alle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna ed in particolare si chiederà sostegno per la zona di Sorrivoli che da decenni ospita uno dei più importanti eventi dell’arte dei burattini, nato dal genio di Tinin Mantegazza, animato dall’intero paese ed in primis da Don Pasquale Gentili e Mino Savadori.

Questo “Paese da fiaba” rivolge un caro saluto a due artisti di recente scomparsi: il cantautore e narratore Ferruccio Filipazzi che intervenne in maniera appassionante al convegno che a marzo avviò l’esperienza dei burattini al liceo e ad Angelo Rizzi, giovanissimo musicista e figlio di Gabriella Roggero, formatrice in questo PCTO, e Giorgio Rizzi burattinai di grande spessore ed umanità.