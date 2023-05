Si è spenta dopo tre giorni in ospedale la 27enne di Cislago vittima di un incidente in moto sulla Monza-Saronno

Elisa Mazzucchelli, 27 anni, di Cislago, non è sopravvissuta all’incidente in moto avvenuto giovedì sera a Bovisio Masciago. Dopo lo scontro, la giovane era stata portata d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano, dove purtroppo dopo tre giorni è deceduta.

Ex studentessa dell’Istituto Tecnico Agrario Itas di Limbiate, Elisa viaggiava su una moto insieme al suo ragazzo, anch’esso 27enne e gravemente ferito nell’incidente occorso sulla Monza-Saronno poco prima della mezzanotte di giovedì.

La motocicletta si è scontrata con un’automobile che procedeva davanti a loro. L’urto è stato violento, lanciando i due giovani a diversi metri di distanza. Le condizioni dei ragazzi erano gravissime, tanto che il 118 è intervenuto con tre ambulanze, un’automedica e un’eliambulanza. Il conducente della moto è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Varese, mentre Elisa, che viaggiava come passeggera, era stata portata in ambulanza all’ospedale Niguarda di Milano, dove, a causa delle lesioni subite, ha perso la vita.