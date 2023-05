Si è spento Silvio Consolandi, punto di riferimento per gli appassionati di moto a Varese

Si è spento venerdì 26 maggio Silvio Consolandi, un vero punto di riferimento per tutti motociclisti varesini con il suo negozio di accessori moto, prima in via Piave e poi in via Cavour a Varese: un legame con gli appassionati che è durato molti decenni.

Ad annunciare la sua morte la moglie Maria Cecilia, i figli Filippo, Arianna e Cristina: i funerali del noto commerciante si svolgeranno lunedì 29 maggio alle 15.30 nella Basilica di San Vittore a Varese. Per lasciare un ricordo