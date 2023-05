Si ribalta con un trattore da traino sul piazzale a Malpensa, ferito un operaio

Un operaio di 53 anni è rimasto ferito in un incidente ad un automezzo avvenuto sul piazzale dell’aeroporto di Malpensa: è accaduto poco dopo le 16, i soccorsi sono stati attivati in “codice rosso”, con automedica, ambulanza da Gallarate e – in una prima fase – attivazione dell’elisoccorso, poi rientrato.

L’operaio stava guidando un trattore da traino. Secondo quanto dichiarato ai soccorritori l’uomo, che procedeva a 20 all’ora, avrebbe cercato di evitare una lepre che gli ha attraversato la strada.

L’incidente è avvenuto nella zona nord del piazzale, verso gli hangar, ben prima del ritrovamento del ferito, che è stato individuato dopo due ore dopo l’allarme lanciato dai colleghi dello smistamento che, vedendo che non rispondeva alla radio, sono andati a cercalo in piazzale. Lo hanno trovato cosciente dietro alla ribalta dove ci sono i contenitori in giacenza e dove nessuno passa quasi mai essendo la zona coperta da grandi pannelli antirumore.

Nell’incidente il 53enne ha riportato una ferita a un arto inferiore ed è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale di Legnano.