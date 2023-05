Si “toccano” con le moto in viale Europa, tre feriti a Varese

Incidente stradale tra moto nel primo pomeriggio di sabato 27 maggio a Varese, sul trafficato viale Europa.

Per cause ancora in corso di accertamento due moto si sono “toccate” e sono rovinate entrambe a terra. L’incidente ha coinvolto le tre persone a bordo delle moto: due giovani di 22 e 23 anni e una donna di 58.

Sul posto sono intervenute due ambulanze, la Polizia di Stato e la Polizia locale di Varese. I primi soccorsi sono stati prestati da due medici che passavano dal luogo dell’incidente.

Le condizioni dei feriti non sono gravi e tutti sono stati soccorsi in codice verde.