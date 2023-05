“Siamo i tecnici del gas“, poi lo spray urticante: anziano 79enne derubato a Cocquio Trevisago

Mentre uno lo teneva impegnato con la scusa del controllo, vestito da agente della polizia locale, l’altro spacciandosi per addetto del gas simulava un problema all’impianto e sul più bello ha spruzzato una sostanza urticante nell’aria. Poi la fuga, lasciando l’anziano, un uomo di 79 anni derubato di quanto aveva in casa.

È successo mercoledì mattina a Cocquio Trevisago, frazione Caldana, in via Broglio, una delle tante stradine del piccolo borgo. Ora della vicenda se ne stanno occupando i carabinieri della compagnia di Varese, stazione di Besozzo, dove l’anziano ha denunciato. Il bottino non è di grande entità, si parla di 400 euro in contanti e alcuni preziosi trovati in casa che potrebbero innalzare l’ammontare di quanto sottratto a poche migliaia di euro. I malviventi hanno operato con metodo: hanno atteso che la moglie uscisse per una commissione per lasciare solo il 79enne poi raggirato. L’allarme è scattato al ritorno della donna con la nipotina.

La notizia ha fatto subito il giro del paese e il Comune ha lanciato un allarme per mantenere massima l’attenzione fra tutti i cittadini. Questo anche alla luce del fatto che a poche centinaia di metri da dove è avvenuto il fatto, ma già in territorio del comune di Orino le chat del controllo di vicinato hanno segnalato un altro colpo avvenuto in una delle case situate proprio nella strada che porta verso Caldana, che ad un cento punto si ferma per continuare nel bosco. Difficile che i malviventi possono averla percorsa per arrivare nel borgo successivo; probabile invece che i responsabili dei colpi siano gli stessi: una banda tuttofare a seconda della situazione da affrontare in grado di inscenare una pericolosa tarantella, o di aprire agevolmente una serratura in pochi minuti per entrare in azione e fuggire.