Sicurezza nelle stazioni ferroviarie, Busto Arsizio firma un nuovo accordo

La giunta comunale di Busto Arsizio ha approvato oggi, mercoledì, un accordo (da sottoscrivere tra la Prefettura di Varese, Regione Lombardia, Trenord s.r.l., Rete ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord s.p.a., Agenzia Trasporto Pubblico Locale e i comuni capofila di Varese, Busto Arsizio e Gallarate) che prevede la collaborazione tra diversi enti e forze dell’ordine per garantire la sicurezza nelle stazioni ferroviarie della provincia di Varese.

L’iniziativa, proposta dall’assessore alla Sicurezza Salvatore Loschiavo, ha ottenuto l’approvazione unanime e mira a contrastare atti vandalici, microcriminalità e il commercio abusivo di taxi.

L’accordo, che rappresenta un aggiornamento di quello sottoscritto nel settembre 2022, si basa sui positivi risultati ottenuti in materia di ordine e sicurezza pubblica. Inoltre, l’ambito è stato ampliato per includere misure volte a contrastare il commercio abusivo di taxi, un problema che richiede particolare attenzione.

L’obiettivo principale è garantire un controllo efficace del territorio nelle aree limitrofe alle stazioni ferroviarie, al fine di fornire un ambiente sicuro per i viaggiatori e i residenti. Inoltre, il coordinamento tra le forze dell’ordine locali e nazionali contribuirà a superare i confini territoriali di competenza e a promuovere una maggiore efficacia nelle azioni di contrasto alla microcriminalità.

La Polizia Locale di Busto Arsizio, in stretta collaborazione con gli altri enti interessati, avrà il compito di presidiare i parcheggi e le vie adiacenti alle stazioni ferroviarie e alle uscite dei sottopassi. Saranno attuate misure preventive per contrastare atti vandalici e altre forme di microcriminalità, al fine di garantire una maggiore sicurezza percepita e reale per i passeggeri.

È importante sottolineare che il nuovo accordo non comporterà oneri finanziari per l’Amministrazione Comunale, poiché le risorse necessarie saranno assegnate dalla Regione Lombardia. Il Comando Polizia Locale, in qualità di capofila dei comuni limitrofi di minori dimensioni demografiche, sarà responsabile di presentare un progetto dettagliato alla Regione per definire le risorse da destinare a questa importante iniziativa di sicurezza.

L’accordo rappresenta un passo significativo per migliorare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie della provincia di Varese. Grazie alla collaborazione tra enti e forze dell’ordine, si potranno affrontare in modo più efficace i problemi legati all’ordine pubblico e contrastare le attività criminali che minacciano la tranquillità dei cittadini e dei viaggiatori. L’obiettivo finale è garantire un sistema di trasporto pubblico sicuro ed efficiente che possa essere apprezzato da tutti coloro che utilizzano le stazioni ferroviarie della città.