“Sieg heil”: il tatuaggio nazista della candidata da Lonate finisce su tutti i giornali

A Lonate Pozzolo era notizia già da settimana scorsa, ma ora il tatuaggio nazista di una candidata consigliere alle elezioni di Lonate Pozzolo è diventato famoso anche a livello nazionale. Da Repubblica al quotidiano cattolico Avvenire, da Fanpage alla Zanzara, il tattoo con il motto “Sieg heil” ha fatto molto rumore e anche creato curiosità.

Del resto un “Sieg heil” non è certo una cosa frequente. Negli ultimi tempi si è alzata l’asticella verso i simboli che citano o alludono al fascismo, ma il motto delle adunate naziste in effetti pareva un po’ troppo. Alla fine anche la coalizione di centrodestra ha cercato di tenere un basso profilo: dopo aver irriso chi chiedeva chiarimenti (riducendo la richiesta a una risibile «prova costume»), dopo aver assicurato preventivamente che “tutti i componenti della lista LeAli per Lonate ripudiano ogni forma di estremismo”, successivamente ha evitato polemiche sulla posizione di Marialuisa Panara, la candidata che mostrava sui social foto in cui si riconosceva il tatuaggio poi rimosse. «Le polemiche hanno stancato» si è limitata a rispondere lunedì Elena Carraro, la candidata sindaca, evitando ancora una risposta puntale sulla scelta.

Se nelle foto sul profilo di Panara si riconosceva chiara almeno la parola “…heil”, più fortuna ha avuto un’altra foto, fatta circolare da un altro candidato lonatese. «La foto che sta circolando non appartiene a nessuno dei candidati nella lista LeAli per Lonate» ha rassicurato Francesco Carbone, del circolo locale di Fratelli d’Italia.

Di certo Panara ha (o aveva) sul suo profilo diverse foto che suggeriscono simpatie di estrema destra e una certa vicinanza alle iniziative di Casa Pound o di sigle collegate. Panara viene data in quota Lega Salvini Premier, ma da un punto di vista formale lista di centrodestra a Lonate è unica, anche se comprende candidati di quattro partiti (tutti riconducibili ai partiti, comunque, era stato spiegato alla presentazione della candidata sindaco).

Oggi Panara ha chiarito che il tatuaggio è effettivamente esistito, che ha idee di destra ma che il tattoo è stato modificato, vedi qui.