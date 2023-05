Somma Lombardo in lutto per Alessandro Perfetti, colonna portante di Avis

Grande commozione a Somma Lombardo per la morte di Alessandro Perfetti, 85 anni, persona molto conosciuta in città ma soprattutto nel mondo del volontariato per il suo impegno nell’Avis, l’associazione dei donatori di sangue.

Proprio l’Avis della Provincia di Varese ha voluto ricordare la figura di Perfetti con una lettera per ricordare al meglio “Sandro” che, come si legge nelle righe scritte, per l’associazione «è stato un mentore, un vero e proprio maestro».

I funerali avranno luogo mercoledì 17 maggio alle ore 10.30 presso la chiesa di San Rocco di Somma Lombardo. Il rosario sarà celebrato allo stesso giorno alle ore 10 nella medesima chiesa. Si potrà dare l’ultimo saluto a Sandro presso la Sala del Commiato – Onoranze Funebri Chinello – via Beltramolli – Somma Lombardo.

La lettera:

Ci ha lasciati Alessandro Perfetti, un amico di quelli con la “A” maiuscola, una colonna portante, una persona che ha fatto di Avis una seconda grande famiglia. Lo ricorderemo sempre per il suo grande impegno in Avis e non solo: partecipe alla vita della sua comunità, pronto ad accogliere, generoso e affidabile. Per tutti quelli che in Avis hanno avuto la fortuna di averlo vicino nel loro percorso, Sandro è stato un mentore, un vero e proprio maestro, sempre disponibile a spiegare e ad illustrare fondamenti giuridici, statuti e regolamenti che sono le basi per poter essere un buon dirigente associativo.

La sua storia in Avis è cominciata oltre 50 anni fa: dal 1968, e fino ai suoi ultimi giorni, la sua presenza è stata costante e preziosa, presente anche all’ultima assemblea di Avis Provinciale lo scorso fine marzo. Impegnato dapprima per la sezione Avis Comunale di Somma Lombardo, ha via via ricoperto incarichi a livello provinciale, regionale e nazionale. In Avis Comunale Somma Lombardo è stato Segretario, Vicepresidente e poi Presidente (dal 1993 al 1997 e dal 2001 al 2009); in Avis Provinciale Varese ha ricoperto l’incarico di Segretario, Vicepresidente e Presidente (dal 1989 al 1995); in Avis Regionale Lombardia è stato Segretario e Vicepresidente e in Avis Nazionale Consigliere con delega ai rapporti con le scuole di formazione regionale. Durante la guerra in Bosnia si è impegnato fortemente in Associazione al fine di raccogliere fondi per inviare attrezzature per sale operatorie a favore di bambini rimasti feriti raccogliendo bombe giocattolo.

Nel 2009, al termine del suo ultimo mandato come Presidente di Avis Somma Lombardo, per volontà del Consiglio Direttivo stesso è stato insignito della massima onorificenza avisina, il distintivo d’oro con brillante “per la sua disponibilità, ad aiutare soprattutto le giovani leve ed a guidarle nel mondo dell’associazione”. Ma Alessandro Perfetti è stato sempre anche un punto di riferimento importante per la sua comunità, quella di Somma Lombardo, dove è stato attivo in tanti ambiti e dove è stato un esempio di vera partecipazione attiva per il benessere della comunità: un atteggiamento che gli è valso, sempre nel 2009, il conferimento dell’Agnesino d’Argento, onorificenza assegna dal Comune di Somma Lombardo ai cittadini benemeriti che si siano particolarmente distinti a favore della comunità in opere di carattere culturale, sociale, sportivo, nella salvaguardia del territorio, della storia, delle tradizioni e della cultura locale.

Perfetti ha fatto parte dell’Associazione Genitori e degli organismi rappresentativi dei genitori nella scuola dell’obbligo, è stato componente del Consiglio Parrocchiale della Parrocchia di Sant’Agnese, ha accompagnato con continuità i malati con l’Unitalsi a Lourdes, ma è stato anche una delle anime dell’Associazione Amici degli handicappati, oltre ad aver fatto parte per diversi mandati del Consiglio di Amministrazione della Casa di Riposo “Bellini”.

Oggi Avis piange un amico che se ne è andato, ma siamo sicuri che dal cielo una stella brillerà più luminosa stanotte e sarà la nostra guida.