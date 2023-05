Sopralluogo per la funicolare del Sacro Monte, ipotesi di un interessamento ATM

Qualcosa si muove per la funicolare del Sacro Monte di Varese: nella giornata di giovedì 4 maggio c’è stato un sopralluogo, che non sarebbe stato effettuato solo dai tecnici comunali, a pochi giorni dal positivo collaudo dei mezzi, ma anche dai vertici dell’amministrazione comunale (Sindaco Galimberti, Vicesindaco Perusin, assessore ai trasporti Civati) e addirittura – stando al veicolo con logo “avvistato” nel borgo – anche con ATM, la storica società di gestione del trasporto pubblico di Milano che gestisce anche la funicolare di Como-Brunate.

Se cosi fosse, potrebbe essere questa l’ipotesi alternativa – dopo la revoca della gestione ad AVT e prima dell’affidamento a bando della gestione da parte dell’agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Varese-Como-Lecco – accennata dal sindaco in conclusione del Consiglio Comunale alla minoranza della Lega che paventava un fermo della Funicolare per ancora un anno, in attesa della assegnazione di un gestore.

I presupposti ci sono: si tratta di una grande società locale, con un esperienza già in essere in una città turistica. Il tempo dirà se l’ipotesi è destinata a diventare realtà in tempi brevi.