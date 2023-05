Spacciava vicino alle scuole, pusher di 20anni arrestato ed allontanato

Daspo urbano per un pusher di 20anni che spacciava nella zona delle scuole di Rozzano. Il questore di Milano Giuseppe Petronzi ha emesso un DACUR (provvedimento di Divieto di Accesso alle Aree Urbane, ex art. 13 D.L. 14/2017), nei confronti del 20enne arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio di droga. Il giovane non potrà più avvicinarsi alle scuole.

Il 20enne lo scorso 28 aprile era stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: poco dopo le 15 era stato sorpreso all’interno di un parco pubblico in viale Campania vicino a un asilo nido e a una scuola materna di Rozzano mentre vendeva due dosi di hashish a due persone. Sottoposto a perquisizione personale, i poliziotti avevano rinvenuto altre 9 dosi pronte per la cessione a terzi e, in casa, mezzo etto di hashish, un bilancino di precisione e 2.520 euro.

Il provvedimento emesso dal Questore, su istruttoria predisposta dagli agenti della Divisione Anticrimine di via Fatebenefratelli, per un anno vieta al 20enne, per il quale sono stati disposti gli arresti domiciliari, di accedere e stazionare a una distanza inferiore a 100 metri da determinati istituti scolastici a Rozzano.

DACUR emessi dal Questore

Dal primo gennaio 2023 ad oggi sono 132 i provvedimenti DACUR di Divieto di Accesso alle Aree Urbane dal Questore di Milano Giuseppe Petronzi sul territorio della provincia: 5 per episodi di spaccio ex art 13, 32 per disordini in esercizi pubblici e locali di intrattenimento ex art 13 bis, 83 per comportamenti reiterati ex art. 10 e 5 per comportamenti commessi da soggetti condannati ex art. 10 c.