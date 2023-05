Spaccio nei boschi dell’Alto Varesotto, arrestato il 30enne che gestiva la zona della “sbarra gialla”

Proseguono i servizi della Polizia di Stato di Luino finalizzati al contrasto dello spaccio di stupefacenti nelle aree boschive dell’Alto Varesotto. Nei giorni scorsi gli agenti del Settore Polizia di Frontiera hanno concluso un’articolata attività di indagine che ha consentito di deferire all’Autorità Giudiziaria un trentenne che è emerso essere tra i più attivi nel panorama criminale; il soggetto è stato arrestato ed è attualmente detenuto. (Foto di Repertorio)

Le indagini hanno appurato come abbia gestito stabilmente una fiorente piazza di spaccio posizionata in un punto defilato e protetto dei boschi di Rancio Valcuvia, riconoscibile nel gergo come “alla sbarra gialla”, dove per mesi nel corso del 2022 si sono recati abitualmente numerosi consumatori per acquistare droghe di vario tipo. Gli operatori hanno pazientemente ricostruito le sue responsabilità in numerosi episodi di spaccio di cui risponderà all’Autorità Giudiziaria.