Spettacolo benefico a Varese per il Gruppo Teatrale Crennese

Sabato 27 maggio alle ore 21.00 la Sala Montanari di Varese ospita la commedia “DOC”, che vede protagonista il Gruppo teatrale Crennese. L’evento, patrocinato dai Servizi sociali del Comune di Varese, è promosso dal Club Satellite Palazzo Estense in collaborazione con il club Varese Città Giardino. L’ingresso è a offerta libera: il ricavato andrà alle associazioni City Angels e Sanità di Frontiera, per progetti di solidarietà a sostegno di situazioni di grave marginalità sociale.

«La Sala Montanari ospita un evento teatrale benefico aperto a tutta la città, per dare sostegno attraverso l’arte a progetti che rispondono ai bisogni sociali delle fasce più fragili della popolazione. Un’occasione per tutti i varesini di passare una bella serata e cogliere un’occasione di solidarietà» spiega l’assessore Roberto Molinari. L’ingresso, in Sala Montanari in via Bersaglieri, è aperto a tutti, con offerta libera. E’ gradita la prenotazione al numero whatsapp 340 6295948.