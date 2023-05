Sport, giochi e molto altro al campus estivo low cost di Venegono Inferiore

Tennis, beach volley, calcetto, compiti, e molto altro. Sono solo alcune delle attività che propone il campus estivo della Polisportiva Arcobaleno di Venegono Inferiore (Via Damiano Chiesa). Un vero campus low cost, a basso costo per le famiglie, grazie alla collaborazione di numerosi educatori che arrivano dalla Polisportiva.

La spesa settimanale Low Cost

La retta infatti non supererà le 50 € settimanali per le attività che partiranno al mattino (ore 9) a termineranno alla sera (ore 18). Ma ci sarà anche la possibilità di fare solo il mattino, o solo il pomeriggio. Se si vuole aderire al pranzo insieme è previsto un piccolo contributo.

La struttura

Il centro sportivo di Venegono Inferiore (Via Damiano Chiesa), dove si svolge il campus, comprende due campi da tennis (uno all’aperto e uno coperto), un campo da Beach volley all’aperto, un campetto all’interno della palestra e un campo da calcio esterno sul prato, una grande area verde e la zona ristoro per pranzi e merende.

Le attività proposte

Gli educatori e volontari dell’associazione supporteranno le diverse attività dei bambini e ragazzi che saranno suddivisi in fasce di età. Ci saranno numerosi giochi di gruppo, ma anche diverse attività sportive come tennis, calcetto, beach volley, volano e molto altro. Oltre alle ore dedicate, per chi vuole, alle attività scolastiche o piccoli laboratori.

Per le iscrizioni

È possibile chiedere informazioni ai numeri 338-5322304 / 347-3837762, oppure inviare una mail a filiguri.ezio@alice.it lasciando il proprio nominativo e numero di telefono.

Sararete ricontattati con tutte le indicazioni per procedere con le iscrizioni.